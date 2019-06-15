Ось які рослини найкраще очищують повітря вдома

Кімнатні рослини-фільтри виділяють кисень і оздоровлюють приміщення, тобто відіграють роль природних зволожувачів й навіть фітонцидів. Але найбільш важливою функцією кімнатних культур по праву вважається очищення повітря. Дізнайтеся, які рослини варто тримати вдома.

Домашні рослини у горщиках – найбільш природні з усіх доступних фільтрів, які здатні “всмоктувати” з повітря токсини, хімічні сполуки і навіть сліди важких металів.

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Молоді рослини кращі фільтри, ніж старі, а функції фільтра у рослин виконають листя, але не стебла або квіти. Практично у кожної рослини активність поглинання шкідливих речовин і фотосинтезу змінюється протягом дня, залежно від температури повітря і навіть освітленості. Для різних кімнат підходять зовсім різні рослини. У маленьких розміщують компактні класичні культури зразок алое або пеперомії, а у великих можна використовувати великі деревні – фікус Бенджаміна і навіть цитрусові. Вологість або сухість повітря також відіграють свою роль.

Будь-яка, навіть найневибагливіша рослина з функцією очищення повітря буде виконувати свої функції тільки тоді, коли вона знаходиться в здоровому стані й отримує необхідний догляд:

Не допускайте скупчення пилу на листках.

Регулярно проводьте оприскування.

Не забувайте своєчасно пересаджувати.

Додавайте добрива в фазу активного росту, але не перегодовуйте.

Виставляйте рослини так, щоб навколо них вільно циркулювало повітря.

Не забувайте про провітрювання приміщень, яке бажано проводити хоча б 1 раз на день не менше 5 хвилин.

Також поліпшить якість повітря й зміна підходу до прибирання в будинку:

вибір екологічних мийних засобів

частіше прибирання пилу без поліролі

використання натурального текстилю

часте вологе прибирання підлог

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