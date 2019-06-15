Спрага і спека: як правильно пити воду влітку

Поповнювати депо води в організмі треба не тільки чистою водою / Gazelle Nutrition Lab

Розповідаємо про головні помилки, які призводять до нескінченного бажання пити або до зневоднення.

Пиття залпом. Якщо вгамовувати так спрагу – вона, на жаль, нікуди не зникне, і навіть може розвинутися зневоднення. Річ у тому, що організм не може засвоїти відразу ж таку кількість води.

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Холодні напої. Щоб осмос – надходження рідини в клітини – був повноцінним, її температура має приблизно дорівнювати температурі тіла. Тому пиття напоїв з холодильника спрагу втамувати не зможе.

Тільки чиста вода. Влітку для утримання водного балансу пити необхідно з розрахунку 50 мл рідини на один кілограм ваги людини, що, наприклад, при вазі 70 кг становить 3,5 л. Поповнювати депо води в організмі треба не тільки чистою водою, а супами, свіжими соками, кисломолочними продуктами, соковитими ягодами і овочами.

Мінерали у мінеральній воді. Але пити без консультації з лікарем можна тільки ту, рівень мінералізації якої приблизно 0,9 г/л, і не більше двох склянок на день.

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