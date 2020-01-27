Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року

Церемонія вручення Греммі 2020 вразила не лише ефектною доріжкою, а й переможцями, адже юна Біллі Айліш забрала статуетки майже у всіх найважливіших категоріях! Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Греммі цього року.

У Лос-Анджелесі у ніч на 27 січня пройшла одна із найважливіших музичних подій року, а саме церемонія нагородження Греммі 2020. Несподіванкою стали не лише ефектні вбрання зірок на червоній доріжці, а й те, що 18-річна Біллі Айліш зібрала майже всі головні статуетки. Дізнавайтесь, хто ж ще отримав звання найкращих у різних номінаціях!

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Повний список переможців на Греммі 2020:

Пісня року: Біллі Айліш – Bad Guy

Біллі Айліш – Bad Guy Альбом року : Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Запис року: Біллі Айліш – Bad Guy

Біллі Айліш – Bad Guy Найкращий новий виконавець: Біллі Айліш

Біллі Айліш Найкраще сольне поп-виконання: Lizzo – Truth Hurts

Lizzo – Truth Hurts Найкраще поп-виконання дуетом або групою: Lil Nas X – Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом: Elvis Costello & The Imposters – Look Now

Elvis Costello & The Imposters – Look Now Найкращий вокальний поп-альбом: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Найкращий танцювальний запис: The Chemical Brothers – Got To Keep On

The Chemical Brothers – Got To Keep On Найкращий танцювальний/електронний альбом: The Chemical Brothers – No Geography

The Chemical Brothers – No Geography Найкращий сучасний інструментальний альбом: Mettavolution – Rodrigo y Gabriela

Mettavolution – Rodrigo y Gabriela Найкраще рок-виконання: Gary Clark Jr – This Land

Gary Clark Jr – This Land Найкраще метал-виконання: TOOL – 7empest

TOOL – 7empest Найкраща рок-пісня: Gary Clark Jr – This Land

Gary Clark Jr – This Land Найкращий рок-альбом: Bring Me the Horizon – Amo

Найкращий альтернативний альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride

– Father of the Bride Найкраще R&B виконання: Anderson .Paak – Come Home (feat. Andre 3000)

Anderson .Paak – Come Home (feat. Andre 3000) Найкращий R&B трек: Lizzo – Jerome

Lizzo – Jerome Найкраще традиційне R&B-виконання: PJ Morton feat. JoJo – Say So

Найкращий R&B-альбом: Anderson .Paak – Ventura

Anderson .Paak – Ventura Найкращий урбан-альбом: Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)

Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe) Найкраще спільне реп-виконання: DJ Khaled – Higher ft. Nipsey Hussle, John Legend

DJ Khaled – Higher ft. Nipsey Hussle, John Legend

Найкраще реп-виконання: Nipsey Hussle - Racks In The Middle (feat. Roddy Ricch & Hit-Boy)

Nipsey Hussle - Racks In The Middle (feat. Roddy Ricch & Hit-Boy) Найкращий реп-трек: 21 Savage – a lot ft. J. Cole

21 Savage – a lot ft. J. Cole Найкращий реп-альбом: Tyler, the Creator – Igor

Tyler, the Creator – Igor Найкращий музичний фільм: Homecoming: A Film by Beyoncé

Homecoming: A Film by Beyoncé Найкраще музичне відео: Lil Nas X – Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

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