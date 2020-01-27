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Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року

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Переможці Греммі 2020 - фото 1
Переможці Греммі 2020

Церемонія вручення Греммі 2020 вразила не лише ефектною доріжкою, а й переможцями, адже юна Біллі Айліш забрала статуетки майже у всіх найважливіших категоріях! Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Греммі цього року.

У Лос-Анджелесі у ніч на 27 січня пройшла одна із найважливіших музичних подій року, а саме церемонія нагородження Греммі 2020. Несподіванкою стали не лише ефектні вбрання зірок на червоній доріжці, а й те, що 18-річна Біллі Айліш зібрала майже всі головні статуетки. Дізнавайтесь, хто ж ще отримав звання найкращих у різних номінаціях!

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Повний список переможців на Греммі 2020:

  • Пісня року: Біллі Айліш – Bad Guy
  • Альбом року: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
  • Запис року: Біллі Айліш – Bad Guy
  • Найкращий новий виконавець: Біллі Айліш
  • Найкраще сольне поп-виконання: Lizzo – Truth Hurts
  • Найкраще поп-виконання дуетом або групою: Lil Nas X – Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus
  • Найкращий традиційний вокальний поп-альбом: Elvis Costello & The Imposters – Look Now
  • Найкращий вокальний поп-альбом: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
  • Найкращий танцювальний запис: The Chemical Brothers – Got To Keep On
  • Найкращий танцювальний/електронний альбом: The Chemical Brothers – No Geography
  • Найкращий сучасний інструментальний альбом: Mettavolution – Rodrigo y Gabriela
  • Найкраще рок-виконання: Gary Clark Jr – This Land
  • Найкраще метал-виконання: TOOL – 7empest
  • Найкраща рок-пісня: Gary Clark Jr – This Land
  • Найкращий рок-альбом: Bring Me the Horizon – Amo
  • Найкращий альтернативний альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride
  • Найкраще R&B виконання: Anderson .Paak – Come Home (feat. Andre 3000)
  • Найкращий R&B трек: Lizzo – Jerome
  • Найкраще традиційне R&B-виконання: PJ Morton feat. JoJo – Say So
  • Найкращий R&B-альбом: Anderson .Paak – Ventura
  • Найкращий урбан-альбом: Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)
  • Найкраще спільне реп-виконання: DJ Khaled – Higher ft. Nipsey Hussle, John Legend

  • Найкраще реп-виконання: Nipsey Hussle - Racks In The Middle (feat. Roddy Ricch & Hit-Boy)
  • Найкращий реп-трек: 21 Savage – a lot ft. J. Cole
  • Найкращий реп-альбом: Tyler, the Creator – Igor
  • Найкращий музичний фільм: Homecoming: A Film by Beyoncé
  • Найкраще музичне відео: Lil Nas X – Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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