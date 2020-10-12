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Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
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12 жовтня знаменитому акторові Х'ю Джекману виповнюється 52 роки. З такої нагоди згадуємо сім найкращих ролей популярного австралійця, який підкорив весь світ!
Герой її роману
У 1999 році на екрани австралійських кінотеатрів виходить мелодрама Герой її роману, в якій Х'ю Джекман виконав головну роль. Його герой Джек Вілліс водить вантажівку і пише любовні романи, що користуються популярністю у жінок. Щоб не стати посміховиськом у колег, Вілліс бере псевдонімом ім'я своєї знайомої льотчиці Рубі Вейл. Тепер, коли в місто для укладення контракту з Рубі приїхала представник великого видавництва, Джеку треба знайти вихід з ситуації, що склалася.
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Найвеличніший шоумен
Великим мюзиклом в кар'єрі Х'ю Джекмана стала картина Найбільший шоумен, де австралієць виконав антрепренера Фінеаса Тейлора Барнума (нехай і в сильно ідеалізованій інтерпретації). Для австралійського актора цей фільм був проєктом мрії. Джекман вивчив величезну кількість матеріалу про Барнума. Попри те, що довгий час студії відмовлялися виділити гроші на зйомки мюзиклу, картина все-таки отримала право на життя і в підсумку полюбилася глядачам.
Кейт і Лео
Всю свою харизму і особливості австралійського виховання Х'ю Джекману вдалося продемонструвати глядачам в комедійній стрічці Кейт і Лео, в якій він зіграв роль герцога Лео, який колись в XIX столітті винайшов ліфт. Дірка в часі дозволила йому потрапити в сучасний світ, де він зіткнувся з успішною діловою жінкою Кейт Маккей.
Ван Хельсинг
Глибоко в Карпатах лежить таємнича країна Трансільванія, світ, в якому зло зустрічається на кожному кроці, світ, у якому небезпека оживає із заходом сонця і де монстри, що живуть у глибині людських кошмарів, знаходять форму. У цей світ потрапляє легендарний мисливець на чудовиськ Ван Хельсинг, породжений на сторінках роману "Дракула" Брема Стокера.
Знедолені
Досвід Х'ю Джекмана в мюзиклах вперше повною мірою знадобився йому в Голлівуді, коли актор отримав роль Жана Вальжана в картині Тома Хупера Знедолені, заснованої на однойменному мюзиклі за мотивами великого роману Віктора Гюго. Для сцен Вальжана на каторзі Х'ю Джекман дуже скинув вагу і безпосередньо перед зйомками провів 36 годин без води, щоб постати в кадрі виснаженим.
Престиж
У цій картині режисера Крістофера Нолана австралієць постав перед глядачами в образі талановитого молодого фокусника Роберта Енжіера, готового піти на все, щоб обіграти свого колишнього колегу, а нині конкурента Альфреда Бордена. Як це часто буває між ілюзіоністами, з часом жартівливе суперництво переросло в справжню війну. Партнером Джекмана по фільму став Крістіан Бейл.
Австралія
В основу сюжету покладено історію англійської аристократки, яка одержала у спадок величезне ранчо на півночі австралійського материка. Перед початком Другої світової війни вона приїжджає в маєток, щоб захистити його від спроб англійських скотарів захопити ранчо Faraway Downs у свою власність, і стикається з необхідністю перегнати 1500 голів худоби через тисячі миль в місто Дарвін.
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