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Хто з голлівудських акторів найчастіше з'являється у секс-сценах: цікаве дослідження
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Американська письменниця Керрі Уіттмер з'ясувала, що Кіану Рівз знімається у постільних сценах частіше за інших сучасних акторів з Голлівуду. Згідно з її міні-дослідження, за кар'єру Рівз знявся у 12 фільмах, де його герой займався сексом. У цілому всі постільні сцени з ним тривають 568,9 секунди.
На своє дослідження Уіттмер витратила чотири місяці: вона склала список з 30 найвисокооплачуваніших і популярних акторів-чоловіків, вибрала повнометражні фільми з ними (це кілька сотень), а потім дивилася картини з секундоміром у руці. Так письменниця хотіла з'ясувати, які з нинішніх секс-символів насправді відповідають своїм званням.
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Перше місце у рейтингу за Кіану Рівзом, а на другому та третьому – Роберт Паттінсон і Джейк Джилленхол
На другому місці після Рівза опинився Роберт Паттінсон – він знявся в постільних сценах для 8 фільмів, у цілому імітуючи секс протягом 410 секунд. На третьому місці – Джейк Джилленхол з десятком відвертих сцен і 404 секундами сексу на екрані. В першу десятку також потрапили Бред Пітт, Роберт Дауні-молодший, Марк Уолберг, Леонардо ді Капріо, Бен Аффлек, Том Круз і Тімоті Шаламе. У кінці списку опинилися Джон Бойєга, Адам Драйвер і Махершала Алі – вони зовсім не знімалися у постільних сценах.
Потім письменниця вирішила з'ясувати, як часто обрані актори імітували секс на екрані за всю свою кінокар'єру. Цього разу переміг Тімоті Шаламе, який знімався у постільних сценах для кожної другої картини. За ним йдуть Роберт Паттінсон (знову на другому місці), Джейк Джилленхол (знову на третьому місці), Кіану Рівз і Бредлі Купер (піднявся з одинадцятого місця на п'яте).
Уіттмер також зауважила цікаву деталь: якщо актор починав зніматися в "Зоряних війнах" або фільмах всесвіту Marvel, то кількість постільних сцен в його "портфоліо" різко скорочувалася до нуля. Письменниця припустила, що це частина договору з Disney, що володіє обома франшизами. Наприклад, до того як Disney купив Marvel, у Роберта Дауні-молодшого було 13,16% фільмів з сексом; після придбання він перестав зніматися у подібних сценах.
Наостанок Уіттмер додала, що більшість постільних сцен у фільмах однакові. Вони всі починаються з поцілунків під пісню якої-небудь інді-виконавиці: спочатку пісня грає тихо, але щойно герої, зустрівшись поглядами, сповненими пристрасті, починають знімати один з одного одяг, мелодію вмикають голосніше.
Поступово герої переходять на ліжко або рухаються у напрямку до будь-якої більш-менш зручної поверхні (якщо секс відбувається не у машині, звичайно), і продовжують цілуватися. Камера у цей момент наближається до облич акторів, але потім змінює положення. Щойно герої переходять до сексу – вона плавно відсувається так, щоб глядачі могли побачити оголені тіла акторів, але не геніталії. Починаються стогони, тіла рухаються туди-сюди, вгору-вниз, а через кілька секунд дія припиняється.
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