Не тільки джинси: які штани модно носити у 2020 році

Джинси вже давно стали базовою річчю гардероба. Але прийшов час відкласти улюблені джинси в сторону і урізноманітнити свій гардероб іншими, не менш модними брюками!

Карго

Ці штани давно стали базовим елементом гардеробу, як чоловіків, так і жінок, тому що вони зручні, оригінальні і з великим вибором фасонів. Карго – штани прямого крою (або на гумці знизу) з декількома додатковими кишенями на стегнах або в області литок.

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Палаццо

Штани з широкими штанинами – ключова річ для створення незвичайного і оригінального силуету в цьому сезоні. У колірній палітрі дизайнери себе не обмежують. Найбільш поширені однотонні варіанти – сірий, бежевий і чорний.

Шкіра

Шкіряні штани зараз переживають пік своєї популярності. Носіть їх з чим завгодно і залишайтеся в тренді. Єдиний нюанс – уникайте занадто обтягуючих моделей. У 2020-му головне – відчувати себе комфортно і легко.

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