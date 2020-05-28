Не тільки дихати у слухавку: дизайнер створила телефонну трубку з язиком

Студенти Королівського коледжу мистецтв у Лондоні Сандип Хунджан і Сяньчжі Чжан розробили проєкт телефонів, які не тільки передають голос співрозмовника, але і імітують його дотики. Виглядає, м'яко кажучи, дивно.

На думку дизайнерів, таке рішення допоможе людям, які опинилися на відстані у результаті пандемії коронавірусу, компенсувати дефіцит тактильної близькості.

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Проєкт, що отримав назву Feel the Conversation ("Відчуй бесіду"), містить 2 портативні пристрої з силіконовими насадками – язичком і масажною щіткою. Вони під'єднуються до телефона через спеціальний кабель (довжиною до 100 метрів) і перетворюють мову користувачів на різні інші спецефекти – лоскочуть і "облизують" вуха відповідно до інтонації і гучності голосу співрозмовника.

Попри те що проєкт створювався задовго до пандемії коронавірусу, попит на незвичайні телефони виріс під час карантину. Зараз дизайнери працюють над зручнішою моделлю – бездротовою, яка функціонуватиме через інтернет з використанням наявних телефонних мереж, і під'єднуватиметься до ноутбука або смартфона користувача через 3,5-міліметровий порт для навушників або мікрофона.

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