Японцям заборонили кричати у парках розваг, і ось чому

Японія поступово починає повертатись до звичного життя під час пандемії коронавірусу, тому не дивно, що невеликі парки розваг запрацювали. Але для них є особливі правила.

Поки німці відчиняють двері клубів, то японці дозволили працювати паркам атракціонів. Звісно ж, карантинні обмеження все ще в силі, тому для всіх відвідувачів є певні обмеження.

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Правила для всіх, хто хоче покататись на гірках, виглядають так:

Обов'язково носити маски

Обов'язково дотримуватись соціальної дистанції

Заборонено кричати

Чому ж вигуки опинились під забороною? Річ у тому, що така форма розмови може посилити рознесення вірусу. Але на цьому в Японії не зупинились, тож всі предмети для розваг обов'язково дезінфікують, а працівникам не можна роздавати флаєри та іграшки.

Карантин встановив нові правила для парків розваг у Японії

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