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Коронавірус Карантин

Що робити, якщо через медичну маску виникли проблеми зі шкірою

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Що робити, щоб маска не погіршувала шкіру обличчя - фото 1
Що робити, щоб маска не погіршувала шкіру обличчя

Карантин добряче змінив життя українців, тож не дивно, що оновлений режим отримав свої наслідки не лише у вигляді роботи та навчання з дому. Фахівці розповіли, як зменшити ризики появи проблем зі шкірою обличчя під час регулярного використання масок.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли, що робити, якщо через медичну маску з'явились проблеми зі шкірою обличчя.

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Правила догляду за шкірою під час використання маски:

  • Вдягати маску тільки на чисту шкіру. Лице варто вмивати теплою водою.
  • Регулярно зволожувати шкіру, а за пів години до використання маски наносити захисний крем.
  • Краще мінімізувати використання засобів для омолодження та декоративної косметики. Найкраще обмежитись зволожувальними гіпоалергенними кремами для чутливої шкіри.
  • Змінювати медичну маску кожні 2 години. Якщо вона стала вологою, то одразу замінити на нову.
  • Краще відмовитись від засобів для очищення та серйозних процедур зі шкірою, а також не надто активно користуватись пінками, пілінгами та скрабами.

"Висновок такий: головне для шкіри у цей час зволоження", – підсумували у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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