Що робити, якщо через медичну маску виникли проблеми зі шкірою

Що робити, щоб маска не погіршувала шкіру обличчя

Карантин добряче змінив життя українців, тож не дивно, що оновлений режим отримав свої наслідки не лише у вигляді роботи та навчання з дому. Фахівці розповіли, як зменшити ризики появи проблем зі шкірою обличчя під час регулярного використання масок.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли, що робити, якщо через медичну маску з'явились проблеми зі шкірою обличчя.

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Правила догляду за шкірою під час використання маски:

Вдягати маску тільки на чисту шкіру. Лице варто вмивати теплою водою.

Регулярно зволожувати шкіру, а за пів години до використання маски наносити захисний крем.

Краще мінімізувати використання засобів для омолодження та декоративної косметики. Найкраще обмежитись зволожувальними гіпоалергенними кремами для чутливої шкіри.

Змінювати медичну маску кожні 2 години. Якщо вона стала вологою, то одразу замінити на нову.

Краще відмовитись від засобів для очищення та серйозних процедур зі шкірою, а також не надто активно користуватись пінками, пілінгами та скрабами.

"Висновок такий: головне для шкіри у цей час – зволоження", – підсумували у повідомленні.

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