Не таке вже й популярне: Netflix закриває кулінарне шоу з Періс Хілтон

Netflix не продовжить шоу Готуємо з Періс

Стрімінговий сервіс Netflix повідомив про закриття кулінарного шоу Періс Хілтон "Готуємо з Періс" ("Cooking with Paris"). Як виявилося, проєкт не увінчався успіхом.

У першому сезоні "Готуємо з Періс" вийшло лише шість серій, після чого стрімінговий сервіс вирішив не продовжувати контракт зі знаменитістю. Про це повідомляє видання Vulture.

Це цікаво: Зірка серіалу ДРУЗІ назвала свою найбільш невдалу стрижку

У шоу Періс Хілтон готувала разом із відомими особистостями різні страви – від блакитного зефіру до запеченої качки. На кухню до знаменитості приходили Кім Кардашян, Демі Ловато, співачка Saweetie й інші знаменитості.

"Готуємо з Періс" вдалося потрапити до ТОП 10 Netflix лише раз. Повідомляється, що шоу не популярне серед підписників стрімінгового сервісу.

Нагадаємо, минулого року Періс Хілтон вийшла заміж за підприємця Картера Реума. У списку запрошених були лише близькі друзі та члени сімей дівчини та її чоловіка.

Читайте також: Коханий Меган Фокс зробив їй пропозицію: зворушливе відео