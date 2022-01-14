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Коханий Меган Фокс зробив їй пропозицію: зворушливе відео
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35-річна актриса Меган Фокс та 31-річний репер Колсон Бейкер, відомий як Machine Gun Kelly, побралися. Колсон зробив пропозицію Меган на ґанку біля баньянового дерева, біля якого вони розмовляли на початку стосунків.
Зворушливим відео актриса поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі. І за добу його переглянули понад 22 мільйони разів.
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"У липні 2020 року ми сиділи під цим баньяновим деревом і просили про чудо. Ми не передбачали болю, з яким ми мали зіткнутися за такий короткий, божевільний проміжок часу. Не підозрювали, скільки праці та жертв вимагатимуть від нас ці стосунки. Ми були п'яні любов'ю. І ось через півтора року, разом пройшовши через пекло і посміявшись більше, ніж можна тільки уявити, він попросив мене вийти за нього заміж", – написала вона.
"І, так само, як і у всіх попередніх і всіх майбутніх життях, я відповіла "Так", а потім ми випили кров один одного", – додала актриса.
Machine Gun Kelly, своєю чергою, показав в інстаграмі обручку, дизайн якої він вигадав сам разом з ювеліром Стівеном Вебстером. Прикраса – серце, що складається з двох частин: смарагду (камінь Меган по гороскопу) і діаманта (камінь Колсона).
Бейкер зазначив, що каміння тримає магнітні шипи. За його словами, вони "зближуються, як дві половинки однієї й тієї ж душі, утворюючи темне серце, яке є нашою любов'ю".
Бейкер та Фокс познайомилися у березні 2020 року на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". У липні музикант оголосив про їхні стосунки. Для Меган Фокс це буде другий шлюб. Вона була десять років одружена з Браяном Остіном Гріном, від якого народила трьох дітей. Для Бейкера, який має доньку від попередніх стосунків, шлюб з Фокс буде першим.
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