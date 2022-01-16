Зірка серіалу ДРУЗІ назвала свою найбільш невдалу стрижку

У січні цього року вийшло продовження культового фільму "Крик". Просуваючи франшизу, його незмінна актриса Кортні Кокс з'явилася на шоу Дрю Беррімор разом із колегами з фільму Нів Кемпбелл та Девідом Аркеттом.

Там вона розповіла про те, як створювався образ її героїні у кожному новому фільмі "Крику". Ба більше, вона ще й зізналася, яка стрижка була, на її думку, найбільш невдалою.

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Протягом усіх частин фільму зачіска Кортні Кокс, яка грає репортерку Гейл Везерс, постійно змінювалася.

"Кожен "Крик" я намагалася придумати для неї інший образ, який був би занадто грубим або потворним", – сказала 57-річна Кокс ведучій Дрю Беррімор.

Один із таких образів актриса досі згадує із жахом. Йдеться про мікрогривку, з якою її героїня ходила у третій частині фільму.

"О, гірше нічого не було. Це був великий життєвий урок, бо це назавжди залишиться у фільмі", – розповіла Кортні про невдалу гривку.

Насправді вона була не справжньою, а лише кріпилася до волосся актриси за допомогою шпильок. Проблема полягала в тому, що другого такого чубчика у знімальної групи не було.

"Я пам'ятаю, як його зробили прямо на знімальному майданчику. Взагалі, він мав кріпитися на задній частині голови, але чомусь його прикріпили ближче до центру. Так я й зрозуміла, що я просто не маю вибору", – зізнається вона.

Під час шоу Нів Кемпбелл згадала, як намагалася переконати актрису, що все не так уже й погано.

"Я пам'ятаю той день, бо ми всі такі: "Ні, зачіска справді гарна", – сказала Нив. А Девід Аркетт зізнався, що насправді йому було дуже шкода того дня Кортні Кокс.

Актриса згадує сумно відому гривку досі. На Гелловін 2020 Кокс відтворила легендарний образ з третьої частини "Крику".

У лютому 2019 року Аркетт, який був одружений з Кокс з 1999 по 2013 роки, зізнався, що зачіска була його ідеєю. Актор залишив коментар до мему в інстаграмі, який говорив: "Якщо ви коли-небудь почуватиметеся погано, просто згадайте волосся Кортні Кокс у "Крику-3".

На щастя, у п'ятій частині фільму у Кортні зовсім інша зачіска. Її можна побачити у трейлері вище!

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