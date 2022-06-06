Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна

Зовсім маленький українець Леон, який підкорив мережу своїм виконанням "Ой у лузі червона калина" потішив публіку новим співочим відео. Цього разу хлопчик заспівав відому пісню Кузьми Скрябіна "Сам собі країна".

3-річний Леон з Ірпеня вже встиг стати зіркою соцмереж через свою любов до українських пісень. Чарівний хлопчик розчулив виконанням "Ой у лузі червона калина" та "Стефанія", а нещодавно заспівав і особливо актуальний хіт Скрябіна "Сам собі країна". Відповідне відео з'явилось на сторінці батька Леона в інстаграмі.

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За короткий час ролик, на якому хлопчик з татом гуляє босоніж вулицею та емоційно виконує пісню Кузьми, зібрав понад 27 тисяч переглядів та більше як 200 захоплених коментарів. Тому радимо і вам зацінити:

Скрябін – Сам собі країна:

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