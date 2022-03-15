Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни

24 лютого 2022 року – дата, яка стала переломною для мільйонів життів. Сучасна українська музика теж не буде вже такою, як раніше. Зробили для вас добірку пісень, які з'явилися під час війни.

Тепер наші музиканти та виконавці створюють пісні, які здатні підійняти дух українців або ж розповісти про нову реальність на рідні землі. Ці композиції назавжди асоціюватимуться з цією війною.

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СКАЙ – Не Відступати і Не Здаватись

Олександр Положинський – Гати

Віктор Винник і МЕРІ – Герой

Христина Соловій – Українська лють (Bella Ciao cover)

MELOVIN – Не зволікай / Waste No Time

NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – Я – УКРАЇНА

Христина Соловій – Я несу мир

MONATIK – From U to Z | STOP WAR IN UKRAINE

Макс Барских – Буде весна

Сергій Бабкін – Я Солдат (2022 version)

BOTASHE – ПНХ

Саша Чемеров – Прокинься

Tabakov – Забирайся, війна!

Олег Винник – Сльози на Землі

Олег Винник – Буде жити Україна!

Олександр Пономарьов – Заспіваймо пісню за Україну

SHADU – Повертайся живим

Пристані – Не бійся

The Kiffness, Андрій Хливнюк – Ой, у лузі червона калина

Артем Пивоваров – Не твоя війна, але...

Пирятин – Арта (Немає москаля)

Тарас Боровок – Байрактар

Василина – Джавеліне

Jockii Druce – Шо ви браття

Шабля – Браття українці

PROBASS ∆ HARDI (feat. ANNA BULAT) – КОЗАКИ ЙДУТЬ

KETA RINA – Я піду на війну

Vertep – Go On Home Russians

#Музичнаоборона – Наші хлопці гасять москалів

Українська нова абетка 2022

Cypis – Putin

LT United – You Are The Winners, Ukraina

Gogol Bordello vs The Cossacks – Teroborona

Тьома Паучек

ТНМК (feat. Ельвіра Сарихаліл) – Доми

BADBOK – Путін (Пісня про смерть Путіна)

BADBOK – Карати москалів

PROBASS HARDI – ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?)

До теми: "Руський воєнний корабль, іди н***й": круті патріотичні татуювання – приклади, фото