Легендарній Чорнобаївці присвятили пісню: слухайте новий хіт про війну

Успішні атаки ЗСУ проти російських окупантів у Чорнобаївці вилилися у нову пісню. Слухайте трек, який став уже гімном легендарного села на Херсонщині.

Так, злагоджена робота Збройних сил України, які безпощадно ліквідовували раз за разом ворога, надихнула музикантів на написання нової пісні про Чорнобаївку. Ролик, присвячений селу, опублікували в YouTube.

До теми: Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни

У рядках йдеться про те, що Чорнобаївка стала своєрідним "місцем сили", куди після низки успішних атак українських захисників все одно їдуть окупанти з Росії.

Читайте також: ТНМК і KOZAK SYSTEM – Мамо: слухайте зворушливу пісню про війну