"Не сестри": Jerry Heil разом зі своєю мамою виконала баладу про Україну

Яна Шемаєва (Jerry Heil) і її мама Людмила презентували музичну листівку – пісню-баладу "Не сестри". Слухайте потужне сімейне виконання!

Пісню співачки презентували до Дня Незалежності України. І привітали нашу Батьківщину з "Днем нашої незалежної культури, музики, мови, а отже – нації!"

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Моя мама все життя мріяла співати, тому сьогодні і її свято особисте. День, коли і вона стала частинкою української музики. 20 років мама з батьком займалися м'ясництвом – тяжкою фізичною працею. І нарешті мені вдалося їх впросити лишити це. А поки ж ми вирішили показати вам пісню, перш ніж релізити її, щоб зрозуміти, чи захочете ви слухати її в ютюб та інших платформах", – прокоментувала Яна.

Слухати пісню Jerry Heil & Людмила Шемаєва – #НЕСЕСТРИ:

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