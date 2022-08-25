"Крапають": DOROFEEVA презентувала свою першу україномовну пісню

Співачка Надя Дорофєєва, яка розпочала сольну кар'єру як DOROFEEVA, представила кліп на нову пісню "Крапають". Це перший повноцінний україномовний трек артистки. Слухайте ліричну пісню від Додо!

Відомо, що авторами пісні стали Jerry Heil та Іван Клименко. А під час знімання фільму Дорофєєва та український художник Євген Лісняк створили картину, яку передадуть на благодійність, а кошти перекажуть на допомогу Україні та захисникам.

І ще: Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах

Картина, що була створена на знімальному майданчику, – вихід мого болю, моїх страхів і переживань, накопичених емоцій: від спокійних мазків до потоку хаотичних сплесків на полотні", – розповідає співачка.

Пісня "Крапають" є найемоційнішою з нового альбому артистки "Сенси", який вийде восени.

Слухати пісню DOROFEEVA – Крапають:

До теми: "Моя Україна": 13-річний співак Денис Іваник вразив піснею про війну