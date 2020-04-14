Не пройшла цензуру: Disney невдало "сховав" сідниці акторки (відео)

Популярна мелодрама "Сплеск" знову опинилась у центрі обговорень, але не через оголені форми акторки Деріл Ханни, а через їх відсутність. Так канал Disney+ вирішив додати доволі дивної цензури. Зацініть самі!

Романтична кінокомедія "Сплеск" 1984 року вийшла на Disney+, але відрізняється від оригіналу завдяки креативній цензурі. Виявилось, що кадри з голою головною героїнею, роль якої виконує Деріл Ханна, доволі помітно відредагували.

І ще: Назад у майбутнє 2: фанати перезняли відомий фільм за допомогою підручних засобів

В одній зі сцен, де білявка цілує Тома Хенкса та стрибає у море, її сідниці вирішили прикрити домальованим волоссям. Виглядає це доволі нереалістично, тож не дивно, що глядачі одразу помітили.

До слова, це не єдині кадри, які підправили у Disney+. Але в компанії чесно попереджають на початку фільму, що він може відрізнятись від оригіналу.

Читайте також: Погані хлопці: ці актори найчастіше грали в кіно лиходіїв