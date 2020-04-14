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Не пройшла цензуру: Disney невдало "сховав" сідниці акторки (відео)

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Фільм Сплеск отримав цензуру через сідниці - фото 1
Фільм Сплеск отримав цензуру через сідниці

Популярна мелодрама "Сплеск" знову опинилась у центрі обговорень, але не через оголені форми акторки Деріл Ханни, а через їх відсутність. Так канал Disney+ вирішив додати доволі дивної цензури. Зацініть самі!

Романтична кінокомедія "Сплеск" 1984 року вийшла на Disney+, але відрізняється від оригіналу завдяки креативній цензурі. Виявилось, що кадри з голою головною героїнею, роль якої виконує Деріл Ханна, доволі помітно відредагували.

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В одній зі сцен, де білявка цілує Тома Хенкса та стрибає у море, її сідниці вирішили прикрити домальованим волоссям. Виглядає це доволі нереалістично, тож не дивно, що глядачі одразу помітили.

Не пройшла цензуру: Disney невдало 'сховав' сідниці акторки (відео) - фото 398012

До слова, це не єдині кадри, які підправили у Disney+. Але в компанії чесно попереджають на початку фільму, що він може відрізнятись від оригіналу.

Не пройшла цензуру: Disney невдало 'сховав' сідниці акторки (відео) - фото 398011
Не пройшла цензуру: Disney невдало 'сховав' сідниці акторки (відео) - фото 398010

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Джерело: dtf
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