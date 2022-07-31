"Не покинь": гурт Kozak System презентував нову пісню присвячену пам'яті Гліба Бабіча

Музиканти українського рок-гурту Kozak System опублікували нову пісню, над якою працювали разом з поетом Глібом Бабічем. Нову композицію присвятили пам'яті поета, який загинув на війні 28 липня.

Активіст і поет Гліб Бабіч неодноразово працював з Kozak System і писав для музикантів справжні хіти. Нова пісня "Не покинь" також створена на слова загиблого Героя.

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Вшановуючи пам'ять друга, музиканти випустили нову пісню "Не покинь".

Слухайте пісню пам'яті Гліба Бабіча від KOZAK SYSTEM – Не покинь:

Дорогий мій, Друже. Дорогий мій впертий і добрий, Друже. Ти прийшов в це життя як світлий Янгол. Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти знав чого хочеш, і був переконливим у своїй правоті. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета. Ми написали з тобою "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". У нас залишилася одна пісня, яку ми мали видавати буквально на днях – "Не покинь". Ніколи б не подумав, що саме вона стане прощальною в нашому з тобою житті. Я тебе любив. І люблю. І буду любити. Бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім. І дуже добрим. Дуже. І безкорисним. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка, сьогодні я закурю… Ти відірвав сьогодні шматок мого серця… Сука-війна", – прокоментував Іван Леньо, фронтмен гурту.

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