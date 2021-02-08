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Не переборщіть: названа щоденна норма фруктів і овочів
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Правильне харчування як запорука доброго здоров'я. Дізнайтеся, скільки овочів та фруктів бажано їсти щодня.
Спеціаліст Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Наталія Усенко розповіла, скільки потрібно вживати фруктів і овочів дорослому і дитині кожен день.
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Експерт дала українцям рекомендацію, і пояснила, що розмір порцій істотно відрізняється у дорослих і дітей. Так, за словами фахівців, для підтримки здоров'я необхідно з'їдати 5 порцій фруктів і овочів на день.
"Розмір порції ми визначаємо за розміром кулачка. Для дорослого порція більша, ніж для дитини. Для дорослого одна порція – це приблизно 100 грамів. Тобто ми маємо з'їдати 500 і більше грамів овочів і фруктів на день. У мене, наприклад, 5 овочів і фруктів: яблуко, буряк, морква, цибуля, мандарин", – зазначила Усенко.
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