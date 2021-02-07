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Коронавірус Голос країни

Коли світ повернеться до нормального життя: дослідження Bloomberg

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Коли пандемія відступить - фото 1
Коли пандемія відступить

Аналітики з Bloomberg прорахували, скільки часу потрібно, щоб світ повернувся до звичного життя після пандемії коронавірусу.

Представники агентства Bloomberg створили масштабну базу даних про вакцинацію від Covid-19, у якій зараз враховано близько 119 мільйонів доз. Саме це допомогло дослідникам визначити, скільки часу потрібно країнам, щоб попрощатись з пандемією.

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Відзначається, що позитивний прогноз базується на тому, за який період держави зможуть вакцинувати 75% населення та скасувати карантин. Американські науковці наголошують, що саме 70-85% населення повинні отримати вакцину, щоб припинити поширення коронавірусу. Тому аналітики й обрали цифру у 75%, враховуючи, що щеплення буде двофазовим для максимального ефекту.

Коли світ повернеться до нормального життя: дослідження Bloomberg - фото 446631

На сьогодні найвищий у світі рівень вакцинації очікується в Ізраїлі, де три четверті населення зроблять щеплення вже за 2 місяці. США зможуть наблизитись до таких показників до 2022 року. Звісно ж, пришвидшити прощання з пандемією дозволять і розробки нових вакцин. Варто додати, що поки лише одна третя всіх країн світу має доступ до них.

Тому аналітики дійшли до висновку, що за таких темпів вакцинації людству потрібно приблизно 7 років, щоб нарешті повернутись до звичайного життя. Варто розуміти, що воно все одно відрізнятиметься від того, що було до пандемії.

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Джерело: kanobu
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