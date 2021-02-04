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Як соціальна ізоляція впливає на шкідливі звички
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Пандемія коронавірусу відчутно змінила життя людей по всьому світу, адже самоізоляція та віддалена робота стали цілком нормальним явищем. Але як такий стан справ позначився на шкідливих звичках - читайте далі.
Австралійські науковці з Університету штату Новий Південний Уельс вирішили простежити, як ізоляція позначається на фізичному та моральному стані, а також на боротьбі зі шкідливими звичками. Для цього вони провели експерименти на мишах.
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Учені простежували, як домашній режим впливає на позбування не найкращих звичок. Виявилось, що миші, які звикли до нікотину, в обмеженому просторі частіше шукали, де б його взяти. Така ситуація спостерігалась навіть у тих піддослідних, які вже тривалий час провели без нікотину.
Варто відзначити, що повернення залежних гризунів у соціум повертало їхній стан у норму. Такі ж результати показали дослідження з мишами, які полюбляли солодощі.
"Експерименти з тваринами довели, що соціально активне, багате на спілкування життя дозволяє зменшити тягу і до цукру, і до нікотину", – пояснює авторка дослідження Келлі Клеменс.
І це не дивно, адже можливість провести час з друзями дозволяє відволіктись від шкідливих звичок, а також зменшує ризики переїдання. Соціальні зв'язки позитивно впливають на психічний стан та знижують рівень стресу, через який людям і складно відмовитись від куріння і солодощів.
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