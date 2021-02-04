Як соціальна ізоляція впливає на шкідливі звички

Пандемія коронавірусу відчутно змінила життя людей по всьому світу, адже самоізоляція та віддалена робота стали цілком нормальним явищем. Але як такий стан справ позначився на шкідливих звичках - читайте далі.

Австралійські науковці з Університету штату Новий Південний Уельс вирішили простежити, як ізоляція позначається на фізичному та моральному стані, а також на боротьбі зі шкідливими звичками. Для цього вони провели експерименти на мишах.

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Учені простежували, як домашній режим впливає на позбування не найкращих звичок. Виявилось, що миші, які звикли до нікотину, в обмеженому просторі частіше шукали, де б його взяти. Така ситуація спостерігалась навіть у тих піддослідних, які вже тривалий час провели без нікотину.

Варто відзначити, що повернення залежних гризунів у соціум повертало їхній стан у норму. Такі ж результати показали дослідження з мишами, які полюбляли солодощі.

"Експерименти з тваринами довели, що соціально активне, багате на спілкування життя дозволяє зменшити тягу і до цукру, і до нікотину", – пояснює авторка дослідження Келлі Клеменс.

І це не дивно, адже можливість провести час з друзями дозволяє відволіктись від шкідливих звичок, а також зменшує ризики переїдання. Соціальні зв'язки позитивно впливають на психічний стан та знижують рівень стресу, через який людям і складно відмовитись від куріння і солодощів.

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