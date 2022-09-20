Альтернативний рецепт "шуби": що додати до салату замість оселедця

Оселедець під шубою у більшості асоціюється з новорічно-святковим періодом. А оскільки до цього сезону потрібно ще трішки почекати, пропонуємо поекспериментувати та замінити в салаті основний інгредієнт. Запевняємо, вийде також смачно.

Так, оселедець сміливо можна замінити індичкою, і салат засмакує абсолютно по-новому. Це м'ясо досить м'яке і в міру жирне. А ще воно ідеально поєднується з овочами. Оригінальний рецепт з'явився на сторінці ua.zozh в Instagram.

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Як приготувати індичку під шубою: покроковий рецепт

Інгредієнти:

філе індички – 200 грамів;

картопля відварена – 2-3 штуки;

яйця – 2 штуки;

буряк – 2 середніх;

морква – 2 середніх;

мариновані огірки – 2-3 штуки;

чорнослив – 20 грамів (за бажанням);

майонез – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю, буряк, моркву та яйця. Тим часом відваріть також або обсмажте індичку. Овочі почистіть та натріть на грубій тертці, а м'ясо поріжте невеликими шматочками Огірок маринований та чорнослив наріжте дрібно. Викладайте салат шарами: картопля – морква – індичка – огірки – яйце – буряк із чорносливом. Між кожним шаром не забудьте змастити майонезом, а зверху – посолити.

Смачного!

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