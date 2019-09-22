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Кумедна статистика: мешканці США впевнені, що електрокари заправляються бензином

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Раніше американці думали, що шоколадне молоко дають коричневі корови - фото 1
Раніше американці думали, що шоколадне молоко дають коричневі корови

Практично всі автовиробники або вже представили електрокари, або займаються розробкою "зеленого" транспорту. Але як виявилося, далеко не всі американці розуміють, в чому різниця між двигуном внутрішнього згоряння та електромотором.

Актуальне опитування показало, що з технологіями у доброї частки населення США все погано.

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Дослідження проводила компанія Ford. Згідно з результатами опитування, близько 42% американців упевнені, що автомобілі з електричними силовими установками необхідно заправляти бензином. Причиною такого дивного судження стало те, як власники електромобілів поповнюють заряд своїх транспортних засобів.

Такі думки виникають через те, що процес зарядки бачать не так часто - фото 356635
Такі думки виникають через те, що процес зарядки бачать не так часто

Як правило, 80% власників таких моделей заряджають їх вдома або біля стін офісу. У зв'язку з тим, що власники традиційних автомобілів з ДВЗ не бачать процесу зарядки на спеціальних станціях, вони вважають, що цим автомобілям теж потрібен бензин чи дизельне паливо.

Дослідження також дозволило з'ясувати й інші популярні думки щодо сучасного транспорту. Як виявилося, 90% опитаних впевнені, що швидкий розгін не можна відносити до переваги електрокара, оскільки він "споживає занадто багато енергії". Ще 80% заявили, що не стали б використовувати автомобіль з електродвигуном у складних погодних умовах, а 65% відмовилися б від поїздки на такому авто бездоріжжям.

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Джерело: Medium
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