Не лише унітази: в СБУ показали, як окупанти грабували магазин на Сумщині

Російські військові вдерлись в Україну, де не лише знищують все, до чого торкаються, а й мародерять. І один з численних випадків пограбування окупантами магазинів потрапив на камери на Сумщині.

Українські військові боронять Сумщину, у якій встигли побувати російські загарбники. Нещодавно ж з'явилось відео з камер спостереження, на яких видно, чим займались окупанти на території України. Як зазначають в СБУ, "російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать".

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На записі видно, як росіян спершу виламують двері одного з магазинів, а потім починають хапати з полиць все, що помічають. З касою загарбникам не вдалось нічого вдіяти, тому вона "демілітаризували" магазин на батарейки, сумки та парфуми.

І поки керівництво РФ вигадує нісенітниці про "другу армію світу" та "аналогов нєт", усі розуміють, що насправді російські солдати мають тільки одне лице – вбивць і мародерів, – йдеться в описі.

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