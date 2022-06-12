Дивіться на відео, як Збройні сили України знищують окупантів з повітря

Армія України впевнено тримає оборону, а на деяких напрямках веде контрнаступ. Наші бійці активно знищують ворожі позиції, і у мережі з'явилося чергове відео атаки.

На цей раз воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила показали на відео у Facebook, як ліквідовують противника з повітря.

І ще: Морпіхи показали, як виганяють окупантів з південних областей – відео

З кадрів видно, як окупанти розбігаються від того, що до них в окоп залітають снаряди, випущені українським безпілотником.

Якщо відео недоступне, перейдіть за посиланням!

Читайте також: Працюють боги війни: українські воїни ефектно знищують ворожу техніку – відео