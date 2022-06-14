Українські воїни епічно знищили ворожий склад з боєприпасами – відео

Українські бійці кожного дня роблять все, щоб наблизити перемогу України. І свіже відео від десантників показує, що на території нашої країни поменшало ворожої техніки.

Воїни Десантно-штурмових військ України продовжують знищувати російських загарбників на лінії фронту. Цього разу команда робота двох окремих бригад дозволила влаштувати вогняне шоу окупантам, підірвавши склад з боєприпасами. І записом з феєричними вибухами зброї окупантів поділились на офіційній сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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На відео зафіксовано взаємодію підрозділів 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ та 81 окрема аеромобільна бригада. Саме завдячуючи точним координатам десантники влучним пострілом з 122-мм гаубиці Д-30 знищують ворожий склад з боєприпасами. Гарно зриваються припаси російських окупантів! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

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Відзначимо, що станом на 14 червня окупантами залишились без 1434 танків, 3503 бойових броньованих машин, 2473 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати російських військових в Україні з початку повномасштабної війни мають такий вигляд:

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