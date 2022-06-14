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Українські воїни епічно знищили ворожий склад з боєприпасами – відео
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Українські бійці кожного дня роблять все, щоб наблизити перемогу України. І свіже відео від десантників показує, що на території нашої країни поменшало ворожої техніки.
Воїни Десантно-штурмових військ України продовжують знищувати російських загарбників на лінії фронту. Цього разу команда робота двох окремих бригад дозволила влаштувати вогняне шоу окупантам, підірвавши склад з боєприпасами. І записом з феєричними вибухами зброї окупантів поділились на офіційній сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
І ще: Дивіться на відео, як Збройні сили України знищують окупантів з повітря
На відео зафіксовано взаємодію підрозділів 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ та 81 окрема аеромобільна бригада. Саме завдячуючи точним координатам десантники влучним пострілом з 122-мм гаубиці Д-30 знищують ворожий склад з боєприпасами. Гарно зриваються припаси російських окупантів! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.
Якщо відео недоступне, перейдіть за посиланням!
Відзначимо, що станом на 14 червня окупантами залишились без 1434 танків, 3503 бойових броньованих машин, 2473 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати російських військових в Україні з початку повномасштабної війни мають такий вигляд:
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