Не лише собаки: у розвідці показали свого улюбленця на прізвисько Боцман

Українські розвідники мають не лише колег-собак, адже у них є особливий пухнастий улюбленець Боцман. Цей кіт не лише підіймає настрій воїнам, а й виконує свої важливі функції.

Мало хто з українців не знає про знаменитого песика Патрона, який допомагає саперам і рятувальникам, але й у розвідки є вірні чотирилапі колеги та друзі. Цього разу розвідники вирішили познайомити з улюбленцем та пухнастим товаришем на прізвисько Боцман. Чарівні кадри з котом з'явились на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міноборони у фейсбуці.

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Як відзначають воїни, Боцман є другом абсолютно для всіх, адже готовий дружити з усіма, хто запропонує йому увагу, ласку чи смаколик.

Кіт Боцман - улюбленець розвідників / facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Проте не можна сказати, що ці речі даються йому за так. Завдяки котику у бомбосховищах і захищених приміщеннях, у яких вимушені перебувати розвідники, не залишилося жодної миші, – діляться бійці.

До того ж, вони жартують, що Боцман міг би бути справжнім гуру з філософським ставленням до життя, яке демонструє на собі ж.

Боцман з радістю потоваришує з усіма, хто до нього добрий / facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

А філософія його проста: якою б важкою й відповідальною не була праця, потрібно не забувати й про маленькі радощі, приміром, хоч трішечки помружитись на теплому літньому сонечку, знайти хоч хвилинку для відновлювального сну і просто насолоджуватися спілкуванням з тим, хто тебе оточує, – зазначили у розвідці.

А ще кіт нагадує бійцям не забувати про відпочинок / facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

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