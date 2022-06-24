Пес-сапер Патрон отримав нагороду "Золота лапа"

Кінологічний клуб Ірландії нагородив Патрона відзнакою "Золота лапа". Чотирилапий піротехнік отримав це звання не просто так. Читайте далі та дізнайтеся, за що нагороджують хвостатих такою відзнакою!

Пес-піротехнік Патрон отримав ще одну світову нагороду. На цей раз талісмана піротехніків ДСНС відзначили за те, що він та його робота приносить багато користі.

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Нагороду "Золота лапа" присуджують тим собакам, які вчинили одну чи декілька справ, які принесли користь людській спільноті загалом чи хоча б одній людині.

"Я хочу присвятити цю нагороду всім службовим собакам України. Я справжній фанат вашої мужності та праці. Я мрію колись з вами всіма понюхатись. І маю честь бути з вами одного роду. А собачому роду — нема переводу!", – йдеться у підписі до фотографії на офіційній сторінці Патрона в Інстаграм.

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