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Пес-сапер Патрон отримав нагороду "Золота лапа"

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Пес-сапер Патрон отримав нагороду "Золота лапа" - фото 1

Кінологічний клуб Ірландії нагородив Патрона відзнакою "Золота лапа". Чотирилапий піротехнік отримав це звання не просто так. Читайте далі та дізнайтеся, за що нагороджують хвостатих такою відзнакою!

Пес-піротехнік Патрон отримав ще одну світову нагороду. На цей раз талісмана піротехніків ДСНС відзначили за те, що він та його робота приносить багато користі.

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Нагороду "Золота лапа" присуджують тим собакам, які вчинили одну чи декілька справ, які принесли користь людській спільноті загалом чи хоча б одній людині.

"Я хочу присвятити цю нагороду всім службовим собакам України. Я справжній фанат вашої мужності та праці. Я мрію колись з вами всіма понюхатись. І маю честь бути з вами одного роду. А собачому роду — нема переводу!", – йдеться у підписі до фотографії на офіційній сторінці Патрона в Інстаграм.

До теми: Рокі, Стіч, Сікро і Мальта: чим займаються собаки на службі в Україні

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