Рокі, Стіч, Сікро і Мальта: чим займаються собаки на службі в Україні

Розповідаємо про нову четвірку собак, які виконують неабияку важливу роботу. Читайте далі та дізнайтеся, що роблять хвостаті службові песики!

Чотирилапі розумники та розумниці служать на благо України й виконують різні завдання.

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Службовий пес Рокі з прикордонником Максимом буде шукати та затримувати порушників державного кордону України.

Це бельгійська вівчарка Стіч. Малюк зараз на навчанні, щоб зовсім скоро стати на службу в Національну гвардію. Він вже починав з базових команд та тренує хват зубами. За місяць Стіч розпочне серйознішу підготовку. Його готуватимуть як патрульно-розшукового собаку.

Це дуже серйозний пес Сікро. Його місія – рятувати людей в горах, адже він справжнісінький пес-рятувальник із Закарпаття. Сікро – надійний, розумний і талановитий помічник гірських рятувальників.

Розвідниця Мальта напрочуд серйозна і поміркована. Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових пристроїв та зброї. Завдяки своїм непересічним здібностям у цій справі, вона допомогла забезпечити успішне виконання багатьох бойових завдань та операцій.

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