Не лише "Гаррі Поттер": підбірка фільмів, в яких знімалась легендарна акторка Меґґі Сміт

Англійська акторка Меггі Сміт, найбільш відома за фільмами про "Гаррі Поттера" та серіалом і фільмом "Абатство Даунтон", померла у віці 89 років. Про це 27 вересня повідомила її родина.

Причини смерті актриси поки що не розголошуються. Проте родина і шанувальники з усього світу висловлюють співчуття та вшановують пам'ять видатної актриси.

До слова: Оголошені претенденти на премію "Кіноколо-2024": який фільм здобув найбільше номінацій

Радіо Максимум підготувало добірку культових фільмів, в яких знімалась акторка Меґґі Сміт. Перегляньте їх та насолодіться грою легенди.

"Гаррі Поттер" (2001-2011)

Роль суворої і владної викладачки Мінерви Макґонеґел, заступниці директора Гоґвортса і декана факультету Грифіндор, показала, що і після 70-ти Меггі Смітт була в прекрасній формі. У франшизі вона знімалася з 2001 по 2011 рік, але саме перший фільм найяскравіше розкрив її героїню.

"Абатство Даунтон" (2010-2015)

У британському історичному драматичному телесеріалі, створеному Джуліаном Феллоузом, Меггі Смітт зіграла роль Вайолет Кроулі, вдовиці графині Грентем. Її героїня, незважаючи на миловидну зовнішність, здатна заткнути за пояс будь-кого.

Вона уїдлива, прямолінійна, має гарне почуття гумору і завжди хоче бути першою. Цитати її героїні стали крилатими. Чого тільки вартий вислів "Моя люба, любов – набагато небезпечніший мотив, ніж ненависть" або "На вашому моральному піднесенні ніколи холодно не буває?"

"Леді у фургоні" (2015)

Роль міс Шеперд, літньої бездомної жінки, яка переконала драматурга Алана Беннетта дозволити їй жити у фургоні, припаркованому біля його будинку в Лондоні, принесла Меггі Сміт номінацію на премію "Золотий глобус".

Вона блискуче розкрила на екрані історію життя колись відомої піаністки, яка на старості років стала дуже ексцентричною. Беннет написав сюжет, ґрунтуючись на особистому досвіді. Бездомна Мері Шеперд справді вирішила припаркувати свій фургон на під'їзній доріжці Беннета і прожила в ньому 15 років.

"Розквіт міс Джин Броді" (1969)

Роль викладачки приватної шотландської школи для дівчаток в Единбурзі Джин Броді Меггі зіграла у 35 років. На екрані вона втілила образ владної, пихатої, вразливої і трохи від світу цього вчительки, яка замість матеріалу розповідає ученицям історії про своє нещасливе кохання, ідеалізує фашиста Муссоліні та крутить романи з колегами-чоловіками.

Акторка незрівнянно поєднувала в собі суперечливі цінності своєї героїні, і цю роль критики називають однією з найкращих у її кар'єрі. Картина принесла Сміт її перший "Оскар" за найкращу жіночу роль.

"Каліфорнійський готель" (1978)

Роль британської акторки Діани Баррі, яка приїхала до Голлівуду зі своїм чоловіком, прихованим геєм Сідні (Майкл Кейн), після того, як отримала номінацію на "Оскар", принесла Меггі Сміт другу золоту статуетку Американської кіноакадемії.

У фільмі, адаптованому Нілом Саймоном за його бродвейською п'єсою, її героїня, не отримавши заповітної нагороди, пускається берега.

"Приватне торжество" (1984)

У британському комедійному фільмі "Приватне торжество", події якого розгортаються 1947 року в повоєнній Англії, харизматична Сміт грає Джойс, вимогливу дружину сором'язливого Гілберта Чіверса, який йде на пенсію (Майкл Пелін).

Фільм отримав три кінопремії BAFTA, зокрема за найкращу жіночу роль. Нагорода, як ви вже зрозуміли, дісталася Меггі Смітт.

"Останній вересень" (1999)

До "Абатства Даунтон" і "Госфорд-парку" у Меггі Сміт була роль в адаптації Джоном Бенвіллом роману Елізабет Боуен, дія якого відбувається в Ірландії 1920-х років. Англо-ірландські землевласники сер Річард і леді Майра Нейлор (Меггі Сміт) живуть у заміському маєтку зі своєю палкою племінницею Лоїс і племінником Лоренсом під час занепаду британського правління в Південній Ірландії. До них приєднуються Монморенсі, які приховують той факт, що вони наразі бездомні. За Лоїс доглядає британський офіцер, розміщений в Ірландії під час Ірландської війни за незалежність. Прибуття Марди Нортон викликає переполох серед усіх у домі, як і втеча командира ірландських добровольців, який перебуває на втікачів від місцевих британських солдатів і поліції.

"Останній вересень" (1999)

"Госфорд-парк" (2001)

Британський детективний фільм "Госфорд-парк" режисера Роберта Олтмена занурює глядача в Лондон початку 1930-их. Сюжет розгортається між двома групами людей – багатими аристократами та прислугою. У розкішний маєток під назвою "Госфорд-парк" з'їжджаються численні гості: знаменитості, друзі та родичі господаря, сера Вільяма МакКордала. Вони планують чудово провести час у прекрасному будинку, але їхнім планам не судилося збутися. Через кілька годин після початку свята господаря виявляють мертвим. Тепер присутнім належить знайти вбивцю.

Меггі Смітт втілила образ грізної графині Трентам, гості великого будинку. Персонаж видає образливі лайки та приголомшливі патриціанські жарти. Пізніше автор сценарію Джуліан Феллоуз, ґрунтуючись на ідеї цього фільму, створив серіал "Абатство Даунтон" і запросив Сміт зіграти схожу роль і на маленькому екрані.

Нагороди акторки:

Світову славу Меггі принесла роль рішучої вчительки-нонконформістки у фільмі "Розквіт міс Джин Броуді" 1969 року. За неї вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

У 1978 році вона знялася у фільмі "Каліфорнійська сюїта", екранізації бродвейської п'єси Ніла Саймона. Сміт зіграла акторку, номіновану на "Оскар", а потім отримала власний "Оскар" за цю роль. За всю кар'єру її номінували на головну кінопремію сім разів.

Меггі Сміт привносила у свої ролі неймовірну експресію, заслуживши високу оцінку як режисерів, так і колег-акторів. Про неї говорили, що вона ніколи не ставилася до ролі легковажно і на репетиціях часто проговорювала свої репліки, поки інші актори були на перерві.

Загалом Сміт знялася в кількох десятках фільмів і серіалів. Отримала два "Оскари", сім премій BAFTA, чотири "Еммі", три "Золоті глобуси", п'ять премій Гільдії кіноакторів США. У 1970 році акторка стала Командором ордена Британської імперії, а в 1990-му – Дамою-командором цього ордена.

Варто знати: Netflix представив тизер другого сезону серіалу "Венздей"