Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю

Для того, щоб бути бадьорими та почуватися на всі 100 не обов'язково починати свій день з філіжанки кави. Вчені переконують, що чорний чай справляється з цими завданнями не гірше. Тим паче, що у цього напою є ще один козир у рукаві!

Дослідники з Пекінського університету виявили, що щоденна чашка чорного чаю може не тільки поліпшити настрій, але і когнітивні здібності.

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Учені набрали 90 студентів для двох експериментів. У першому 50 учасників розділили на дві групи. Одна група випивала чашку чорного чаю, а інша – чашку води. Протягом 10 хвилин їм доручали побудувати блочний дизайн для вигаданої фабрики іграшок. Дослідники звернулися за допомогою до 10 студентів університетів, щоб ті виступили у ролі "суддів" для проєктування блоків. Вони оцінили кожен дизайн за 11-бальною шкалою як "грандіозність", "уніфікація", "естетична привабливість" і "ступінь інноваційності".

Згідно з результатами, студенти, які пили чорний чай, набрали в середньому 6,54 бала, а група, яка пила лише воду – 6,03 бала.

Чорний чай не лише смачний, а й дуже корисний

У другому експерименті 40 учасників пройшли ті ж процедури з іншим завданням. Учені попросили студентів придумати назву для магазину. У них було 20 хвилин, щоб придумати якомога більше "крутих і привабливих" варіантів. 10 студентів були викликані, щоб судити імена за "новаторство" і "грайливість". Учасники, які пили чорний чай набрали 4,11 бала, у порівнянні з контрольною групою, яка набрала – 3,78.

Зелений чай вважається найздоровішим сортом, але в чорному міститься більше кофеїну. Тому для додаткового творчого і когнітивного поштовху експерти рекомендують вибирати чорні сорти чаю. Ну і не варто забувати, що кофеїн бадьорить, тож чашка теплого чорного чаю дозволить вам не лише швидко прокинутися, а й почуватися відмінно протягом усього робочого дня!

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