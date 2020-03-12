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Чим какао корисне для здоров'я: пояснення медиків

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Какао - фото 1
Какао / marieclaire

Чому не варто відмовлятись від какао і чим воно корисне для людей.

Какао є традиційним напоєм для вечорів у холодну пору року та у багатьох асоціюється з новорічною атмосферою та дітьми. Але варто розуміти, що цей напій також корисних і для дорослих, адже за правильного приготування здатен зміцнити здоров'я.

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"Какао – хороше джерело білків, калію та цинку, а також клітковини, заліза, магнію, фосфору та інших поживних речовин. Саме про какао без домішок далі йтиме мова", – наголосили медики.

Чим какао корисне для здоров'я: пояснення медиків - фото 291269
Корисні властивості какао

Чим корисне какао:

  • Запобігає хворобам судин та серця. Теплий напій здатен нормалізувати рівень цукру та холестерину у крові, а також зменшити запалення, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.
  • Покращує розумову діяльність. Какао містить поліфеноли, які допомагають зменшити ризики розвитку нейродегенеративних процесів. До того ж, напій нормалізує кровопостачання до мозку, дозволяючи покращити когнітивні навички.
  • Має антиоксидантну дію. Какао має сполуки поліфеноли, які ловлять та гасять вільні радикали, захищаючи організм.
  • Захищає шкіру. Існує популярна думка, що какао може викликати акне. Але насправді все навпаки – антиоксиданти захищають шкіру від ультрафіолету та допомагають запобігти старінню.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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