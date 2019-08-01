Не йди: хіт Океану Ельзи зіграли на українських інструментах, і це треба почути

Музиканти B&B Project виконав на бандурі, баяні та інших українських інструментах пісню "Не йди" гурту "Океан Ельзи". Проникливий кавер зачарує вас з перших акордів — слухайте і насолоджуйтесь!

Колектив B&B Project відомий неймовірними каверами на відомі українські та закордонні хіти. Своєю головною метою музиканти називають популяризацію народних інструментів бандури та баяну. Гурт заснований в березні 2015 року. До його складу входять: бандуристка Тетяна Мазур, баяніст Сергій Шамрай, ударник Костянтин Марко, контрабасист Денис Стефанко.

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Цього разу музиканти потішили шанувальників інструментальною версією пісні "Океану Ельзи" – "Не йди". Оригінальне виконання не залишило байдужим користувачів мережі. Оцініть і ви:

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