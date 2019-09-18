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Не Гага: Бредлі Купера запідозрили у романі з 52-річною актрисою

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Бредлі Купер - фото 1
Бредлі Купер / mykehillah

Зірку Голлівуду Бредлі Купера помітили у компанії акторки Лори Дерн. Актриса сама розповіла, в яких вона стосунках з Купером.

Після чотирьох років спільного життя і гучного розлучення модель Ірина Шейк і актор Бредлі Купер почали налагоджувати своє особисте життя.

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Ірину нещодавно помітили в суспільстві нового бойфренда ексчоловіка Дженніфер Еністон Джастіна Теру. Голлівудський актор також не став відставати від колишньої коханої і з'явився на публіці з відомою актрисою.

Бредлі Куперу приписують роман з головною героїнею відомого серіалу Велика маленька брехня Лорою Дерн. Днями пару навіть помітили на вулицях Нью-Йорка під час прогулянки. Але самі актори свої відносини заперечують, однак 52-річна кінозірка вперше прокоментувала чутки навколо їхнього роману.

"Ми прекрасно дружимо. Нам з цим пощастило. І ми справжня сім'я. Він найкращий з людей і один з найкращих друзів у світі. Тому я не можу нікого звинувачувати в тому, що вони лізуть в його життя, адже він прекрасний", – розповіла Лора в інтерв'ю для Us Weekly.

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Джерело: instagram
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