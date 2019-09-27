Ангел Victoria's Secret заінтригувала пікантним фото у білизні

Популярна модель Стелла Максвел потішила прихильників сексуальним кадром лише у спідній білизні. Ця білявка знає, як привернути до себе увагу.

29-річна британська та новозеландська модель, а також ангел Victoria's Secret Стелла Максвел активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4,7 млн підписників. А все тому, що білявка зовсім не соромиться хизуватись своїми формами на публіці.

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Недавнє фото Стелли це підтверджує, адже на ньому вона позує у спідній білизні, прикриваючись прозорою шторою. Такий інтригуючий кадр зібрав понад 115 тисяч вподобань за лічені години, а також кількасот коментарів з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/stellamaxwell

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