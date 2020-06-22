Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Не до грошей: тайванець пояснив, чому не варто брати конверти на вулиці

  • 14
Що означають червоні конверти у Тайвані - фото 1
Що означають червоні конверти у Тайвані

Чоловік натрапив на червоний конверт посеред дороги, але дуже радий, що його не відкрив. І ось чому.

Японець, який мешкає на острові Тайвань, активно веде профіль в Twitter під ніком ゴダ@台湾. Там він розповів історію про червоний конверт, на який натрапив на вулиці. У китайській культурі червоний колір вважається кольором вдачі та багатства, тому його часто використовують для подарунків. Але не в цьому випадку.

І ще: Чеський журнал оскандалився через обкладинку з темношкірим Гітлером

"Попередження про червоні конверти у Тайвані. Вчора я бачив червоний конверт на землі. Але будьте обережні, думаючи, що це гроші, і не святкуйте надто рано! Швидше всього, це пропозиція шлюбу з привидом. Шлюб з примарою це традиція, коли родина намагається знайти своїй покійній доньці нареченого. Сім'я кладе фотографію дівчини та локон її волосся у червоний конверт. Якщо чоловік забирає його, то сімейство вірить, що він обраний наречений, тож змусить його одружитись з покійною. Це вже втретє, як я побачив таке", – зазначив користувач.

Читайте також: Блогер показав, як почистити яйце незвичайним способом: корисне відео

Джерело: medialeaks
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8370
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 285
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2392861
Загрузка...
Новини