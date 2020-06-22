Не до грошей: тайванець пояснив, чому не варто брати конверти на вулиці

Чоловік натрапив на червоний конверт посеред дороги, але дуже радий, що його не відкрив. І ось чому.

Японець, який мешкає на острові Тайвань, активно веде профіль в Twitter під ніком ゴダ@台湾. Там він розповів історію про червоний конверт, на який натрапив на вулиці. У китайській культурі червоний колір вважається кольором вдачі та багатства, тому його часто використовують для подарунків. Але не в цьому випадку.

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"Попередження про червоні конверти у Тайвані. Вчора я бачив червоний конверт на землі. Але будьте обережні, думаючи, що це гроші, і не святкуйте надто рано! Швидше всього, це пропозиція шлюбу з привидом. Шлюб з примарою – це традиція, коли родина намагається знайти своїй покійній доньці нареченого. Сім'я кладе фотографію дівчини та локон її волосся у червоний конверт. Якщо чоловік забирає його, то сімейство вірить, що він – обраний наречений, тож змусить його одружитись з покійною. Це вже втретє, як я побачив таке", – зазначив користувач.

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