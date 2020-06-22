Чеський журнал оскандалився через обкладинку з темношкірим Гітлером

Чеський журнал Reflex потрапив в скандал через свою обкладинку з чорношкірим фюрером Третього рейху Адольфом Гітлером в супроводі підпису про рух Black Lives Matter, яке охопило США і Західну Європу після смерті Джорджа Флойда.

Спори про етичність такого підходу до проблеми тривають з моменту виходу випуску на цьому тижні. "Станемо на коліна перед злочинцями, які нібито захотіли поліпшити становище?" – йдеться під фотографією Гітлера.

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Як розповів головний редактор Reflex Марек Стоніш, Facebook на добу заблокував його особистий акаунт за публікацію обкладинки. У своїй статті він висловив стурбованість рухом Black Lives Matter, зазначивши, що грабежі і насильство ніяк не можуть бути пов'язані з боротьбою проти расизму.

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