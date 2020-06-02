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Блогер показав, як почистити яйце незвичайним способом: корисне відео

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Блогер показав, як почистити яйце незвичайним способом: корисне відео - фото 1

Блогер Зак Крін показав, як миттєво очистити варене яйце, і став зіркою мережі. Ролик хлопця зібрав майже мільйон переглядів, але деякі користувачі розкритикували незвичайний спосіб чистки яєць. Відео юзер опублікував у своєму акаунті в TikTok.

На ролику видно, що Крін бере зварене яйце і робить маленькі отвори з обох кінців, знімаючи трохи шкаралупи. Потім хлопець бере яйце в долоні і сильно дме з одного з боків і яйце "випадає" зі шкаралупи.

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Деякі користувачі назвали такий спосіб не гігієнічним. Але Крін зазначив, що не рекомендує "видувати" яйця, які ви плануєте подавати іншим людям.

@zachcreanofficial

For all my egg lovers out there ##fyp ##foryou ##foryoupage

♬ original sound - zachcreanofficial

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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