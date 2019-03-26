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Не для всіх: чому не варто їсти багато бананів

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Чому краще не зловживати бананами - фото 1
Чому краще не зловживати бананами

Банани вважаються популярним фруктом увесь рік, адже підходять і для тих, хто сидить на дієтах, і тих, хто не встигає перекусити. Однак цей смаколик не такий корисний у великих кількостях, і ось чому.

Банани є фруктом з величезною кількістю корисних властивостей, однак далеко не всім можна їх їсти, а кількість фруктів за день не має бути завеликою. Учені вже не раз доводили, що банани допомагають при набряках та безсонні, а також швидко втамовують голод.

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Водночас експерти виявили, що організму складно перетравлювати ці фрукти, що викликає у людей важкість та печію. Річ у тому, що смаколик починає бродити у кишківнику. До того ж, надмірна любов до бананів може погіршити рівень згортання крові та навіть призвести до виникнення тромбів.

Чому краще не зловживати бананами - фото 316895
Чому краще не зловживати бананами

Також ті, хто регулярно вживає фрукти у великій кількості можуть страждати від стрибків рівня цукру в крові та навіть зневоднення. Медики радять не захоплюватись бананами тим, хто маю захворювання серцю, діабет та страждають від ожиріння чи шлункових захворювань.

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Джерело: zdorovia
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