5 поєднань продуктів, які погано засвоюються організмом

Здорове харчування – це не тільки вибір корисних продуктів, але і правильне їх вживання. Невідповідне поєднання харчових компонентів зводить нанівець користь навіть найякісніших продуктів, попереджають експерти.

Фахівці в області харчування назвали комбінації продуктів, які погано засвоюються, – отже, їх потрібно уникати у своєму меню.

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Кава і житній хліб. Дієтологи наголошують на тому, що кофеїн у такій комбінації не дасть засвоїтися корисним речовинам з хліба в організмі, – краще вживати їх окремо.

Каву не варто поєднувати з житнім хлібом

Сендвіч зі смаженим сиром. Багато людей балують себе таким сніданком, але фахівці стверджують: ця страва погано засвоюється. За їхніми словами, з цієї комбінації у шлунку виявиться перетравленим тільки білок (сир). Крохмаль з сендвіча може посприяти утворенню потенційно токсичних для організму речовин.

Омлет з беконом і сиром. Ця страва поєднує у собі відразу кілька видів білкової їжі, а для нормального засвоєння цього занадто багато. Замість такого варіанту важкого сніданку краще обмежитися просто омлетом із зеленню.

Не всі омлети корисні для здоров'я

Макарони і помідори. Здавалося б, паста і томати – класика жанру італійської кухні. Але вчені вказують на те, що помідори погано поєднуються з крохмалистою їжею через вміст цілого букета кислот, що перешкоджають засвоєнню крохмалю. Якщо до макаронів з томатами додати ще й сир, є ймовірність, що у вас буде порушене травлення.

Каші або хліб з варенням. Цукор, що міститься у варенні, в поєднанні з білками і крохмалем (компоненти хліба і каш) легко викликає у шлунку бродіння. Якщо в шлунково-кишковому тракті присутні й інші продукти, наслідки бродильного процесу можуть виявитися непередбачуваними.

Від хлібу з варенням теж варто відмовитися

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