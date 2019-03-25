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Як смачно приготувати макарони на пательні

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Як приготувати макарони на пательні - фото 1
Як приготувати макарони на пательні / МастерШеф

Смачно, дешево, швидко, а головне – мінімум брудного посуду. Як приготувати ідеальні макарони на пательні.

Коли потрібно щось швиденько придумати до вечері, цей рецепт стане у нагоді.

І ще: Як правильно та смачно приготувати рибу

Продукти:

  • Макарони 200 г
  • Вода 300 мл
  • Цибуля 1 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Часник 3 зуб.
  • Вершкове масло 20 г
  • Соняшникова олія ​​2 ст.л.
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
Смачно, дешево, швидко, а головне – мінімум брудного посуду - фото 316766
Смачно, дешево, швидко, а головне – мінімум брудного посуду

Як приготувати макарони на пательні:

  1. На сковороді розігріваємо масло вершкове. Додаємо цибулю, нарізану півкільцями. І обсмажуємо, поки не почне підрум'янюватися.
  2. Потім додаємо натерту на крупній тертці моркву. Обсмажуємо ще одну-дві хвилини. Потім прибираємо часник, перемішуємо і висипаємо на пательню макарони (сирі). Знову перемішуємо. Додаємо воду, накриваємо кришкою і готуємо хвилин 5.
  3. Потім знімаємо кришку, і доводимо до готовності. Ще хвилинки 3, перемішуючи постійно. І все! Можна подавати!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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