Як смачно приготувати макарони на пательні

Як приготувати макарони на пательні / МастерШеф

Смачно, дешево, швидко, а головне – мінімум брудного посуду. Як приготувати ідеальні макарони на пательні.

Коли потрібно щось швиденько придумати до вечері, цей рецепт стане у нагоді.

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Продукти:

Макарони 200 г

Вода 300 мл

Цибуля 1 шт.

Морква 1 шт.

Часник 3 зуб.

Вершкове масло 20 г

Соняшникова олія ​​2 ст.л.

Сіль

Перець чорний мелений

Смачно, дешево, швидко, а головне – мінімум брудного посуду

Як приготувати макарони на пательні:

На сковороді розігріваємо масло вершкове. Додаємо цибулю, нарізану півкільцями. І обсмажуємо, поки не почне підрум'янюватися. Потім додаємо натерту на крупній тертці моркву. Обсмажуємо ще одну-дві хвилини. Потім прибираємо часник, перемішуємо і висипаємо на пательню макарони (сирі). Знову перемішуємо. Додаємо воду, накриваємо кришкою і готуємо хвилин 5. Потім знімаємо кришку, і доводимо до готовності. Ще хвилинки 3, перемішуючи постійно. І все! Можна подавати!

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