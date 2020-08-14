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Не через дурість: чому люди вірять у фейки
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Доступ до величезної кількості інформації збільшує шанси на те, що людина хоча б раз повірить у фейк. Цим вже мало кого здивуєш, але науковці вирішили пояснити, чому інколи неправдиві новини збирають величезну кількість прихильників.
Професор Вітні Філліпс з Сиракузького університету (США) вивчає дезінформацію та способи її поширення в мережі. Разом з професором Гордоном Пеннікуком з Університету Реджайни (Канада) вона пояснює, чому досі існує такий феномен, як фейки.
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"Можете бути певними, що це відбувається не через дурість. Подібні містифікації мають силу через своєрідний спосіб, яким люди обробляють інформацію", – пояснює Філліпс.
4 причини, чому люди схильні вірити фейкам
- Постійний потік інформації. Щосекунди виникає новий допис, повідомлення чи новина, які відвертають увагу. Тому багато хто не витрачає енергії, щоб замислитись над побаченим в соцмережах.
- Соцмережі – основне джерело поширення фейків. Вони створені так, що стимулюють людей взаємодіяти. Навіть тоді, коли користувачі підозрюють, що побачена інформація є неточною, у них все одно високе бажання нею поділитись. Тому репости в соцмережах є своєрідним перформансом.
- Людський мозок працює те, щоб погоджуватись на прості відповіді. Йому притаманно вірити тому, що людина бачить в мережі, а не починати критичний аналіз. Якщо брехливе повідомлення викликало якісь емоції, приміром, жах чи гнів, то воно автоматично стає правдоподібним.
- Фейки завжди базуються на якомусь переконанні. Люди приймають поспішні рішення, коли стикають з новою інформацією, адже все залежить від того, чи відповідає вона їхньому світогляду та системі цінностей.
Як боротись з фейками? Фактчекінгу та спростування недостатньо. Важливо надати альтернативну історію з логічним сюжетом, яка покаже, чому цей фейк не такий логічний.
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