Не час помирати: дивіться новий трейлер бондіани про героя Рамі Малека

До виходу нового, 25-го фільму про агента Джеймса Бонда, "Не час помирати" у мережі з'явився черговий трейлер. Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ, адже він розповість вам про головного антагоніста свіжої бондіани.

Новий трейлер фільму "Не час помирати" цілком і повністю присвячений антагоністові агента 007, якого у стрічці зіграв Рамі Малек.

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Як раніше повідомляли джерела, новий лиходій бондіани буде абсолютно нетиповим – автори картини представили його як "абсолютно новий тип терориста". У розробці персонажа брав участь і сам Рамі Малек. За його словами, він навіть змінив героя всупереч думці режисера Кері Фукунага.

Не час помирати: дивіться новий трейлер з Рамі Малеком

Головну роль у картині востаннє зіграв Деніел Крейг. Також в акторському складі заявлені Рейф Файнс, Леа Сейду, Бен Уішоу, Крістоф Вальц, Наомі Харріс і Ана де Армас. Музику для фільму написав Ханс Циммер, а головну пісню – Біллі Айліш.

В Україні прем'єра фільму відбудеться 12 листопада.

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