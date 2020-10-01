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Billie Eilish – No Time To Die: дивіться кліп на саундтрек до нового фільму про Бонда

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Дивіться кліп на пісню Біллі Айліш No Time To Die - фото 1
Дивіться кліп на пісню Біллі Айліш No Time To Die

Співачка Біллі Айліш представила музичне відео на пісню до 25-го фільму бондіани "Не час помирати". Дивіться кліп на пісню "No Time To Die" на Радіо МАКСИМУМ!

У кліпі Біллі Айліш "No Time To Die" можна побачити епізоди з нового фільму про агента 007, які чергуються з чорно-білими кадрами, на яких з'являється виконавиця.

Це цікаво: Стало відомо, хто міг стати Джеймсом Бондом замість Деніела Крейга

Billie Eilish – No Time To Die: дивіться онлайн новий кліп співачки:

У новій частині шпигунської франшизи Джеймс Бонд тимчасово залишив службу і відправився на Ямайку, де його відпочинок перериває старий знайомий Фелікс Лайтер з ЦРУ: він просить Бонда про допомогу.

Нова частина бондіани також покаже глядачеві, як найвідоміший секретний агент знову зустрів свою кохану Мадлен Суонн (Леа Сейду), яка вперше з'являється у фільмі "007 Спектр".

В українському прокаті картина вийде 12 листопада.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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