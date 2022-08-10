Йоркширські пироги визнані одними з найсмачніших в світі

Компанія Handmade Pies, яка у Йоркширі займається виготовленням пирогів, названа однією з найкращих у світі. Продукція Handmade Pies здобула міжнародну нагороду за вражаючий смак.

Як пише Express, низку призів пирогам Handmade Pies присудили під час церемонії вручення нагород Great Taste Awards.

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Які нагороди та за що отримала продукція Handmade Pies

Три зірки – за стейк та пиріг з нирками;

Дві нагороди з двома зірками – за стейк, чорний пудинг та пироги з йоркширською самосою;

Дві нагороди з однією зіркою за пиріг із грибами та біфштекси.

Премія Great Taste Awards присуджується групою з понад 500 професіоналів у галузі харчів та напоїв, які наосліп дегустують 14 205 різних продуктів зі 110 країн.

Мій прадідусь вперше почав пекти пироги у своєму сільському магазині майже сторіччя тому, що надихнуло мене піти за ним, щоб продовжити методи виготовлення пирогів вручну. Коли ви купите наші пироги, ви виявите, що вони приготовлені правильно, і ви відразу ж закохаєтеся в аромат нашої свіжоспеченої випічки, – йдеться в заяві компанії.

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