Три рослинні продукти, які забезпечать організм білком

Коли мова йде про білок, то більшість людей відразу думають про м'ясо. Але серед рослинних продуктів є чимало варіантів, які можуть використовуватися для його заміни. Розповідаємо, що слід додати до свого раціону, аби отримати необхідну кількість білку.

Звичайно ж, ніхто не рекомендує цілком і повністю відмовлятися від м'яса. Ми лише пропонуємо додати до свого раціону певні продукти рослинного походження, які також відомі високим вмістом білка.

Це цікаво: МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's

Сочевиця

Сочевиця – основа індійської кухні. В її складі є залізо, кальцій і клітковина. Також вона багата на корисні для серця поліфеноли. Кількість білка в одній чашці сочевиці – 18 грамів.

Готуйте страви з сочевиці

Чорна квасоля

У квасолі міститься досить багато вуглеводів, але вони відрізняються від тих, що споживаються разом з булочками або десертами. У порції чорної квасолі міститься 15 грамів білка, а також важлива для організму розчинна клітковина, яка допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину.

Нут

Порція нуту також містить 15 грамів білка. При цьому варіанти його використання можна перераховувати безкінечно. Він може бути як гарніром, так і складовою салату, основою для чипсів або навіть морозива. Тут уже слід покладатися на власну фантазію.

Подавайте нут не лише в ролі гарніру

Читайте також: Кабачкові мафіни: простий рецепт смачної страви