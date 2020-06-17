Як вегетаріанство впливає на здоров'я людей

Науковці вирішили визначити, як вегетаріанство здатне змінити фізичний та психологічний стан людей. Результати дивують!

Німецькі учені з Інституту когнітивних і нейронаук Товариства Макса Планка та працівники Університетської клініки Лейпцига організували дослідження за участю 9 тисяч добровольців, щоб визначити вплив вегетаріанства на людей.

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Виявилось, що ті, хто викреслив зі свого життя їжу тваринного походження, мають нижчий індекс маси тіла, аніж у тих, хто досі вживає такі продукти. До того ж, вегетаріанці є не лише худішими за м'ясоїдів, а й більш схильні бути інтровертами.

Чому ж так? Рослинна їжа дозволяє швидше втамувати голод та не переїдати, а от м'ясні та молочні продукти не мають таких властивостей. А причина схильності вегетаріанців до інтроверсії все ще залишається незрозумілою для учених.

"Важко сказати, в чому причина такого взаємозв'язку. Це може означати, що інтроверти схильні дотримуватися обмежувального харчування або те, що вегетаріанці більше схильні до соціальної ізоляції через свої харчові звички", – пояснила дослідження одна з його учасниць Вероніка Вітте.

До слова, вдалось спростувати популярну думку, що прихильники вегетаріанства частіше страждають від депресії та невротичної поведінки.

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