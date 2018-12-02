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Новий кліп Аріани Гранде справив фурор у мережі

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Аріана Гранде - фото 1
Аріана Гранде / Instagram

Співачка Аріана Гранде випустила відеокліп на пісню "Thank u, next", який за день виявився в топі рейтингу відеохостингу YouTube.

Сумарно в усьому світі відео встигло набрати майже 70 мільйонів переглядів за два дні з моменту релізу. Цікаві і показники призначених для користувача відміток – рейтинг демонструє понад 5 мільйонів відміток "Подобається". Водночас "дизлайків" поставили 128 тисяч користувачів.

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Відеоряд кліпу Аріани оповідає про нюанси підліткового життя, демонструючи різні ситуації в школі і в побуті. Ролик знятий у перебільшено гламурному стилі, з використанням яскравих костюмів і елементів декору.

Ariana Grande – thank u, next онлайн:

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Джерело: youtube
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