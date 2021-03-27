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Три правила щастя від майстра дзен

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Щастя, дзен - фото 1
Щастя, дзен / pinterest

Майстер дзен Лео Бабаута розповів про декілька головних правил здобуття щастя в житті. Він вважає, що головне для сучасної людини – жити сьогоднішнім днем і бути уважним.

Відключіться від гаджетів і живіть реальним життям

Сьогодні неможливо уявити наше суспільство без телефонів і ноутбуків. Ми все більше віддаляємося одне від одного. Живемо у вигаданій реальності. Тому виділяйте час кожен день, щоб виходити з "чорної діри" гаджетів і проводити час з тими, кого любите. Пише

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Вчіться помічати і радіти дрібницям

Жити усвідомлено – це цінувати і радіти всьому, що вас оточує. Горнятку запашної кави. Прогулянкам тихими літніми вечорами. Співу птахів під час пробіжки. Виділяйте якийсь час щодня, щоб прогулятися в тиші, помічаючи кожну дрібницю. Насолоджуйтесь, адже правда – світ прекрасний.

Не засуджуйте

Це правило стосується не тільки інших людей, але і вас самих – в першу чергу. Не картайте себе за всі промахи і невдачі. Зрештою, у кого їх немає? Навпаки, пишаєтеся, що вам вдалося щось виправити і при цьому вирости. Нагадуйте собі частіше, що не буває неправильних доріг, вони просто різні у кожного з нас.

Три правила щастя від майстра дзен - фото 453271

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